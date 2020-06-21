طقس ناري واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر المواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن البلاد تشهد ارتفاعًا شديدا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة حرصا على سلامتهم.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن يكون الطقس، اليوم الأحد، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وحار على السواحل الشرقية.





وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد، والتي تتمثل في رياح معتدلة نهارا تنشط أحيانا على القاهرة مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، وستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربا، وستكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية.





وأشارت الهيئة، إلى تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





ولفتت الهيئة إلى أن الملاحة البحرية على البحر الأحمر ستشهد اضطرابا، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.





خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.













وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.













وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.



