"الأسكان" تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة وتسترد 11 فدان بمدينة أسيوط

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:27 ص
جانب من حملة إزالة التعديات
جانب من حملة إزالة التعديات
أحمد الشيخ
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة مكبرة  أسفرت عن استرداد وإزالة التعديات الواقعة علي مساحه ١١ فداناً داخل  كردون مدينة اسيوط الجديدة، بمنطقة جنوب غرب،  حيث تم إزالة  زراعات مخالفة  وبناءات عشوائية، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
واكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، على الإدارات المختصة بالجهاز ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لإزالة اي تعديات علي اراضي  المدينة حفاظا على املاك الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي الدولة،  ومخالفات البناء العشوائي، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فى ارتكاب أى مخالفة.

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الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان وزارة الاسكان اراضي الدولة إزالة التعديات

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