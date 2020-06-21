إصابات كورونا تتجاوز المليون والوفيات نحو 50 ألفا في البرازيل

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، المليون إصابة فيما اقترب عدد الوفيات من 50 ألف حالة، لتصبح هذه الدولة اللاتينية ثاني أكثر الدول بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات والوفيات.

وكشفت وزارة الصحة البرازيلية، أن العدد الرسمي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد اقتربت من 50 ألف حالة، مع أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن مرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا فقد بلغ عدد الإصابات 1,032,913 إصابة، أما عدد الوفيات فبلغ 49,976 حالة وفاة.

وتجاوزت البرازيل، حد المليون في حالات الإصابة يوم الجمعة إضافة إلى وفاة 1022 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت وزارة الصحة في البرازيل، أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى عتبة المليون، وذلك بعد تسجيلها عددا يوميا قياسياً من الإصابات.

وسجلت السلطات الصحية البرازيلية، 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

كما سجلت البرازيل، 48,954 وفاة من جراء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيات إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

ويذكر أنمرض "كوفيد-19"، ينتشر بسرعة مفزعة في أكبر بلد لاتيني مع عدم وجود علامة على التباطؤ، حيث قامت المدن الكبرى برفع تدابير التباعد الاجتماعي، وبدأت في إعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأعمال غير الضرورية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" يعتقد العديد من الخبراء أن عدد الحالات، بهذا المعدل" يمكن أن يتجاوز الولايات المتحدة، وأن البرازيل قد تصبح قريباً الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم بأسره.

ويواصل الرئيس جايير بولسونارو التقليل من شأن التهديد، من خلال اتهام السلطات الطبية العالمية، واتهام المعارضين بمحاولة تشويه سمعته، ورفضه سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.