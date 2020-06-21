وزير التعليم العالي يهنئ "عبدالخالق" وسامي عبدالعزيز لحصولهما على جائزة الدولة التقديرية

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة لكل من الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، لحصولهما على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.



