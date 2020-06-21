وزير التعليم العالي يهنئ "عبدالخالق" وسامي عبدالعزيز لحصولهما على جائزة الدولة التقديرية

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة لكل من الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، لحصولهما على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.

جدير بالذكر أن جائزة الدولة التقديرية تمنح من وزارة الثقافة سنويا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهي موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون، وثلاث جوائز للآداب، وأربعة جوائز للعلوم الاجتماعية ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشــرها أو عــرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تظـهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلم أو الفن أو الأدب شيئًا جديدًا ينفع الوطـن خاصة والإنسانية عامة.

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