الزمالك يحدد شروط رحيل اللاعبين في الميركاتو الصيفي

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن الشروط التي وضعتها إدارة الزمالك لرحيل الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





شروط رحيل الاعبين في الزمالك





وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك لن تقف فى طريق أي لاعب يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن بشروط محددة.





وأشارت التقارير إلى الزمالك اشترط توافر العرض المادي والمعنوي المناسب للاعب ولنادى الزمالك من أجل الموافقة على الرحيل.





وأتمت التقارير أنه من المهم أن يحقق الزمالك مكاسب مادية