أول رد من التعليم علي حالة المراقبة المصابة بكورونا في المنيرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:25 ص
زحام الطلاب أمام مدرسة المنيرة
زحام الطلاب أمام مدرسة المنيرة
ريم محمود

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أُبلغت رسميًا منذ قليل، باكتشاف حالة مُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من المراقبين بمدرسة المنيرة الإعدادية بنين بمحافظة القاهرة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن الوزارة فور علمها بالواقعة، أعطت تعليمات بمغادرة المراقبة على الفور للجنة الامتحان، وعدم دخولها المدرسة من الأساس.


وكانت قد تسببت مراقبة بامتحانات الثانوية العامة، في حالة من الفزع، أمام مدرسة المنيرة الإعدادية بمحافظة القاهرة، قبل بدء أول امتحان للطلاب، وذلك بعد وصول زوجها الذي أكد أمام أولياء الأمور أنها مخالطة لحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتسبب زوج المراقبة المخالطة للحالة المصابة، في فزع وخوف الأهالي وأولياء الأمور أمام المدرسة، مما دفعهم للاعتداء عليها، ومنعها من دخول المدرسة لمباشرة عملها بالمراقبة على الطلاب في اللجنة، ومحاولة طردها من المكان.

وتدخلت قوات الأمن المُكلفة بتأمين المدرسة، لفض الاشتباك بين المراقبة المخالطة وبين أولياء الأمور أمام المدرسة.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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مدرسة المنيرة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الفجر الثانوية العامة وكورونا

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