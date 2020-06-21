مشاهير أصيبوا بالكورونا وشائعات طالت البعض منهم

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

الكورونا لا تفرق بين غنى وفقير شهير وغير شهير فبعد إصابة الكبيرة رجاء الجداوى بها ومتابعات الشعب العربى لحالتها تصاب ابنة وحش الشاشة عبير فريد شوقى التى أطلقت نداءات لوزارة الصحة لا تريد مساعدة بقدر ما تريد أن تعرف ما هى الأدوية التى ستأخذها ومن أين تحصل عليها حيث إن السوق السوداء لا تجد فيها شيئًا، لتخرج علينا إيمان العاصى بشجاعة نادرة لتعلن أنها أصيبت بالكورونا وتعافت منها وتروى تجربتها مع الفيروس اللعين وكيف وصل لها وأعلنت عن استعدادها للتبرع بالبلازما مجانًا لمن يريد، أما من طالتهم شائعات الإصابة بالكورونا عدد لا بأس به من أهل الغناء تقدمتهم شيرين وممثلات كن نجمات لأعمال فى رمضان وأزواجهن حتي وصل الأمر لخروجهم ينفون وأبناء لاعبى كرة ومدربين مشاهير حتى يتحول أمر الشائعات لبعض منهم لحقيقة بإصابة أبناء المذيع واللاعب السابق خالد الغندور بالكورونا، شفانا ووقانا الله منها وأزاح الكرب والغمة.

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