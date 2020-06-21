بالصور.. تكدس طلاب الثانوية وأولياء الأمور قبل دخول اللجان بالشرقية

شهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، زحاما من جانب الطلاب المتوافدين لأداء الامتحانات وبعض أولياء الأمور وذلك قبل دخول اللجان في ظل غياب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وأهمها التباعد الاجتماعي.





وقال رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة.





وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 46 استراحة بإجمالي 1302 سرير.





وفي السياق نفسه كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة، وتكثيف المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة من التأمين الطبي، والتأكد من إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.





كما وجه بمتابعة أعمال تطهير اللجان قبل بداية الامتحانات، وتنفيذ ذلك أيضا بعد الإنتهاء منها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب لا تقل عن متر، والتأكد من توافر التهوية الجيدة باللجان، والتأكد من تجهيز غرف للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الامتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها، للكشف الحراري، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين والعاملين، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه.



