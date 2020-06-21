بعد إطلالتها الأخيرة.. سوسن بدر تتصدر تريند جوجل

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احتلت الفنانة القديرة سوسن بدر قائمة التريندات عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد نشرها لصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جذابة.



وقد ظهرت سوسن بدر في هذه الصورة بشعر من اللون الابيض، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "ابقى هادئا ، ابقى ايجابيا ابقى متفائلا ، ابعث المزيد من الحب لكل واحد منكم".





يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها بدور شيرا في مسلسل ''النهاية" الذي تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.