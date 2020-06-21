قبل اختبار مادة اللغة العربية.. تعرف على دعاء دخول الامتحان

ننشر لكم دعاء دخول الامتحان قبل اختبار مادة اللغة العربية 2020 اليوم في جميع محافظات الجمهورية، حيث تصدر دعاء دخول الامتحان تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 21 من يونيو، بعدما ازدادا لبحث عليه في الاونة الاخيرة من جانب الطلاب والطالبات قبل أداء الاختبارات.





ومن هنا، إليكم دعاء دخول الامتحان، وعلى الطلاب ترديده قبل بدء مادة اللغة العربية اليوم وبالتوفيق للجميع:

1 - "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ".

2 - "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك ولا ملجأ ولا منجي إلا إليك".

3 - "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ".

4- "بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ".

5- "بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".

6- "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".





ومن المقرر أن ينتطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم الاحد الموافق 21/6/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمادة اللغة العربية وتستغرق 3 ساعات، وينتهي بمادة الجبر يوم 21/7/2020.