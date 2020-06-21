الثانوية العامة 2020.. ننشر جدول امتحانات الثانوية "المعدل" قبل انطلاقها بدقائق

الثانوية العامة 2020.. ننشر جدول امتحانات الثانوية بعد التعديل قبل انطلاقها بدقائق





الثانوية العامة 2020، تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحا امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يبدأ طلاب الثانوية اليوم الأحد الموافق 21 من يونيو امتحان مادة اللغة العربية، ومن هنا ننشر لكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 لمعرفة أخر موعد في الامتحانات وخروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع مع أخر موعد في الاختبارات في الجدول المعدل، من جانب وزارة التربية والتعليم.





الثانوية العامة 2020.. جدول امتحانات الثانوية العامة





تنطلق اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، حيث يؤدى الطلاب في أول يوم لهم 21 يونيو امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، ومن المقرر أن يبدأ الامتحان في تمام الـ10 صباحا ولمدة 3 ساعات، أي خلال دقائق.





ومن المقرر أن يبدأ اختبار مادة اللغة الأجنبية يوم الخميس 25 من يونيو، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.





ومن المفترض أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو المقبل أن يكون اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية، على أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2020 في هذا الموعد.





وعن خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، هي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية ويتم امتحانها من المنزل، وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.





ومن المؤكد أن يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية اليوم، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.