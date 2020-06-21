مراقبة مخالطة لمصاب بـ"كورونا" تتسبب في مشاجرة أمام مدرسة المنيرة.. وأولياء الأمور يعتدون عليها

تسببت مراقبة بامتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، في حالة من الفزع، أمام مدرسة المنيرة، قبل بدء أول امتحان للطلاب، وذلك بعد وصول زوجها الذي أكد أمام أولياء الأمور أنها مخالطة لحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتسبب زوج المراقبة المخالطة للحالة المصابة، في فزع وخوف الأهالي وأولياء الأمور أمام المدرسة، مما دفعهم للاعتداء عليها، ومنعها من دخول المدرسة لمباشرة عملها بالمراقبة على الطلاب في اللجنة، ومحاولة طردها من المكان.



وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك بين المراقبة المخالطة وبين أولياء الأمور أمام المدرسة.



يذكر أن اليوم الأحد يشهد بدء أولى امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، وسط إجراءات حظر وتباعد اجتماعي للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.





وأثارت الصور استنكار العديد من الأمهات بسبب عدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي المطلوبة، إضافة إلى تزاحم أولياء الأمور أمام أبواب اللجان.





وتبدأ لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب حيث فتحت ابوابها للطلاب من الثامنة صباحا لتبدأ الامتحانات في العاشرة.





حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالبطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.





ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد أنتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.





وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات له عّن امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وعن موعد دخول الطلاب اللجان قال الوزير: سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.