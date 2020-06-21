ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة صلاح ضد إيفرتون

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يعود اللاعب الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي لمدة ثلاث اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ويسعى صلاح لتسجيل الاهداف من أجل الحفاظ على لقبه الحذاء الذهبي للبريميرليج في اخر نسختين من البطولة، حيث يحتل جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي في صدارة ترتيب هدافي البطولة حتى الآن. 

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :- 

1- جيمي فاردي 19 هدفًا.
2- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدفًا.
3- محمد صلاح 16 هدفًا.
4- سيرجيو أجويرو 16 هدفًا.
5- داني إنجز  16 هدفًا.
6- ساديو ماني 14 هدفًا.
7- ماركس راشفورد 14 هدفًا.
8- راؤول خيمينيز 14 هدفًا.
9- دومينيك كالفيرت لوين 13 هدفًا.
10- تامي أبراهام 13 هدفًا.

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ليفربول ايفرتون صلاح ضد ايفرتون الدوري الانجليزي

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