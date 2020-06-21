تعرف على تفاصيل ألبوم "بتاع زمان" لـ محمد محيي

Advertisements

يتعاون الفنان محمد محيي، في ألبومه الجديد "بتاع زمان"، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم من يتعاون معهم لأول مرة، ومنهم من تعاون معهم من قبل.





فيتعاون محمد محيي مع الملحن إيهاب عبد الواحد في أغنية جديدة تحمل اسم" أحلى ناس"، وهي من كلمات الشاعر عنتر هلال،وتوزيع محمد العشي.



ويتعاون محمد محيي لأول مرة مع الملحن مديح محسن في أغنية جديدة تحمل اسم "هربت"، وهي من كلمات الشاعر هاني رجب الذي يتعاون معه لأول مرة، وتدور قصة الأغنية حول فتاة مغصوبة على الزواج.





كما يتعاون لأول مرة مع الملحن محمود شريف بأغنيتين، الأولى تحمل عنوان "ساقي الورد"، والثانية "واحد يخون"، والأغانى من كلمات نور الدين حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.



و يتعاون محمد محيي مع الشاعر نور الدين حمدي في 4 أغنيات، الأولى بعنوان"سهرانين"، وهي من من ألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، والثانية "قلت أخونه"، من ألحان شقيقه كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد، والثالثة ساقي الورد"، والرابعة "واحد يخون"، والأغاني من ألحان محمود الشريف ، وتوزيع الموسيقى فهد.



وتعاون محمد محيي أيضًا مع الشاعر الراحل رضا أمين، بأغنية تحمل اسم" قضية"، وهي من ألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد.





ويتعاون للمرة الأولى مع الموزع رفيق عاكف في أغنية تحمل اسم "ورقة وقلم"، وهي من كلمات إيهاب عبدة، وألحان مصطفى عوض.





يتعاون محمد محيي مع الشاعر أحمد مرزوق من خلال أغنيتين، الأولى تحمل اسم "ثانية والتانية"، وهي من ألحان محمد رحيم، وتوزيع فهد، والثانية تحمل اسم"بعدنا بعدنا" من ألحان وتوزيع محمد رحيم.



ويتعاون محمد محيي أيضًا

مع الملحن حمادة النادى فى أغنية تحمل اسم "يالالي"،وهي من كلمات أمير طعيمة،وتوزيع الموسيقى فهد.









