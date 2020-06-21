"ارتفاع الحرارة وأتربة".. حالة الطقس في أول أيام امتحانات الثانوية العامة





ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها اليوم الاحد الموافق 21/6/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحا.





وعن تفاصيل حالة الطقس في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، قالت الأصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة وتسجل القاهرة 40 درجة.





وكدت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.





وعن حالة الطقس في جنوب الصعيد، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد إليكم التالي:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.