اليوم.. تكريم الأعمال الدرامية الداعمة للتوعية بالمخدرات في مسلسلات رمضان 2020

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي؛ لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020.





ومن المقرر أن يتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات في مسلسلات رمضان 2020، بحضور عدد من الكتاب ومنتجي الأعمال الدارمية والفنانين.





وفي وقت سابق، أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطي المواد المخدرة بواقع 13 مسلسلا وهي "الاختيار، وفالنتينو، ورجالة البيت، ولعبة النسيان، وليالينا، وسكر زيادة، وعمرو ودياب، واللعبة، وفرصة تانية، وولاد إمبابة"، بينما تميز مسلسلات حب عمري، وونسنى، وقمر آخر الدنيا باعتبارهم خاليين من كل من مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة.





وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2020 وما تتضمنها من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات لم تروج لثقافه تعاطي المخدرات التى تدعم إنتشار المفاهيم المغلوطة، مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة، وكذلك خلو الدراما حتى الآن، من المشاهد التعليمية لطرق تعاطي المواد المخدرة.





وكشف المرصد الإعلامي للصندوق، في نتائجه خلال أول 10 أيام من شهر رمضان، عن وجود 344 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 7 ساعات، منها 260 مشهد تدخين بإجمالي 6 ساعات وبينما بلغت مشاهد تعاطى 84 مشهد بإجمالي 3 ساعات وذلك بواقع 24 مسلسل خلال العام الحالي ويمثل ذلك بنسبة 3.6% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها مشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.6% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.



