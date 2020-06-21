"الفجر" ترصد لحظة وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة للجان الإسكندرية (صور)

وصلت قبل قليل، صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة للجان الامتحانات بالإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة.





ورصدت عدسة الفجر، تسلم رؤساء اللجان، صناديق الأسئلة المعدنية المغلقة بعدد من الأقفال أحدهما رقمي.





وبدأت اللجان استقبال طلاب الثانوية العامة؛ لبدء إجراءات الكشف الحراري وقياس درجة حرارة الطلاب قبل تسليمهم المعقمات الخاصة بكل طالب، "مطهر جل وكمامة وغطاء للأحذية وزجاجة كحول وزجاجة مياه".





ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية 47180 طالبًا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية.





وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتهاء جميع استعدادات الامتحانات، من تجهيز مقار اللجان، وتحديد مسافات متر نصف بين التخت ومسافات متباينة يقف بها الطلاب، لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الإمتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أنه تم تسليم 162 بوابة تعقيم من بينهم 145 للجان الامتحان و17 بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وجميع مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها، وجوانتيات وأكياس جل وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات الثمانية.





وتم تعميم الفيديو الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لجميع الإدارات وجميع اللجان الامتحانية بالمحافظة، وتضمن الفيديو محاكاة توقيع الكشف الطبي على الطلاب ودخولهم اللجان والمسافات البينية.





وأضاف أنه تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع 22 استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق برؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين.





وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.



