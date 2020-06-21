"الفجر" ترصد لحظة وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة للجان الإسكندرية (صور)
الأحد 21/يونيو/2020 - 09:22 ص
محمد رجب - دينا حسن
وصلت قبل قليل، صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة للجان الامتحانات بالإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة.
ورصدت عدسة الفجر، تسلم رؤساء اللجان، صناديق الأسئلة المعدنية المغلقة بعدد من الأقفال أحدهما رقمي.
وبدأت اللجان استقبال طلاب الثانوية العامة؛ لبدء إجراءات الكشف الحراري وقياس درجة حرارة الطلاب قبل تسليمهم المعقمات الخاصة بكل طالب، "مطهر جل وكمامة وغطاء للأحذية وزجاجة كحول وزجاجة مياه".
ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية 47180 طالبًا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية.
وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتهاء جميع استعدادات الامتحانات، من تجهيز مقار اللجان، وتحديد مسافات متر نصف بين التخت ومسافات متباينة يقف بها الطلاب، لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الإمتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه تم تسليم 162 بوابة تعقيم من بينهم 145 للجان الامتحان و17 بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وجميع مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها، وجوانتيات وأكياس جل وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات الثمانية.
وتم تعميم الفيديو الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لجميع الإدارات وجميع اللجان الامتحانية بالمحافظة، وتضمن الفيديو محاكاة توقيع الكشف الطبي على الطلاب ودخولهم اللجان والمسافات البينية.
وأضاف أنه تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع 22 استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق برؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين.
وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.
انطلاق ماراثون الثانوية العامة
هذا، وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب، حيث تفتح ابوابها للطلاب من الثامنة صباحا لتبدأ الامتحانات في العاشرة، صباح اليوم الأحد.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.
ملايين الكمامات وآلاف أجهزة الكشف
ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير نحو 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.
المسافات الآمنة
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
وعن موعد دخول الطلاب اللجان قال الوزير: سيدخل الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، وقد قامت الوزارة باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، وأضاف الوزير في فيديو بثه على صفحته الشخصية أنه يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية والمحافظين ووزارة الصحة لأنهم تعاونوا مع وزارة التربية والتعليم في عمليات التعقيم.
رسالة من الوزير
وأضاف "شوقي"، أنه سيتم الكشف الحراري على الطلاب غدا ثم يحصلون على الكمامة ومطهر التعقيم، موضحا أن كل ذلك سيبدأ من الثامنة صباحًا، مشيرا إلى أنه سوف توجد لجان في الهواء الطلق وبينها مسافات حفاظا على التباعد، وقال الوزير في نهاية تصريحه الذي بثه فيديو على صفحته الرسمية للطلاب: "ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا".
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