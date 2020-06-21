دعاء الامتحان.. ننشر دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء اختبارات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
دعاء الامتحان.. يبحث طلاب الثانوية العامة عن دعاء دخول تلامتحان لترديده قبل بدء اختبارات الثانوية العامة لعام 2020، وحيث ينطلق اليوم الأحد الموافق 21/6/2020 ماراثون الامتحانات والطلاب في وضع استعداد لتسلم كراسات الإجابة، حيث تعد امتحانات الثانوية العامة هي الفيصل في تحديد مستقبل الطالب، فالمجموع الذي يحصل عليه الطالب يتم من خلاله تحديد الكلية.

دعاء الامتحان يعتبر كغيره من الادعية له منزلة ومكانة عظيمة، فالدعاء عبارة، وهناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية اليوم.

دعاء دخول الامتحان.. أدعية الامتحان 

- "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ".

- "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك ولا ملجأ ولا منجي إلا إليك".

- "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ".

- "بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ".

- "بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".

- "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".

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