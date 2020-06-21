مواعيد الجولة الـ31 في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
اقتربت الجولة الـ30 من الانتهاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعد تلك الجولة هى الأولى في البطولة بعد استئناف النشاط الرياضي داخل انجلترا. 

ويتبقى اربع مباريات خلال تلك الجولة، حيث ستقام ثلاث متهم اليوم الأحد، وسيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بيرنلي مساء الاثنين في ختام الاسبوع. 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من البريمرليج. 

- يوم الثلاثاء 23 يونيو

ليستر سيتي vs برايتون.. في الساعة السابعة مساءً. 

وست هام vs توتنهام.. في الساعة التاسعة والربع مساءً. 

- يوم الاربعاء 24 يونيو 

نوريتش سيتي vs إيفرتون.. في الساعة السابعة مساءً. 

مانشستر يونايتد vs شيفيلد يونايتد.. في الساعة السابعة مساءً. 

ولفرهامبتون vs بورنموث.. في الساعة السابعة مساءً. 

نيوكاسل يونايتد vs استون فيلا.. في الساعة السابعة مساءً. 

ليفربول vs كريستال بالاس.. في الساعة التاسعة والربع مساءً. 

- الخميس 25 يونيو 

ساوثهامبتون vs أرسنال..في الساعة السابعة مساءً. 

بيرنلي vs واتفورد.. في الساعة السابعة مساءً. 

تشيلسي vs مانشستر سيتي.. في الساعة التاسعة والربع مساءً.

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