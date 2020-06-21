"أمهات مصر" يستنكر تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان بأول أيام الثانوية

استنكرت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تواجد وزحام عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم، أمام اللجان في أول أيام أمتحانات الثانوية العامة 2020.





وقالت في تصريحات صحفية: إن تواجد وتزاحم أولياء الأمور أمام اللجان قد يساعد في الإصابة بعدوى فيروس كورونا، رغم وجود تعليمات وتشديدات بعدم ذهاب أولياء الأمور مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان، منعا لنقل العدوى.





وناشدت جميع أولياء الأمور، بعدم الذهاب مع أبنائهم واانتظارهم أمام اللجان حفاظا على حياتهم، ومنعا من الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة المسئولين بالتشديد على عدم تواجد أولياء الأمور وأي تجمعات أمام اللجان.



