أتوبيسات نقابة المعلمين تنقل المراقبين والملاحظين للجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:14 ص
الأتوبيسات
الأتوبيسات
ريم محمود
وصلت أتوبيسات تابعة لعدد من نقابات المعلمين الفرعية، إلى مقار لجان الثانوية العامة، بعد أن أعلنت النقابة في وقت سابق، توفير وسائل نقل مجانية، للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وبدأت صباح اليوم الأحد، الأتوبيسات أمام كل نقابة فرعية، نقل المعلمين المكلفين بأعمال ملاحظة ومراقبة امتحانات الثانوية العامة، مجانا، خاصة في المناطق البعيدة أو في المحافظات غير محافظات السكن.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، أنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان الثانوية العامة، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأتوبيسات.

وقال "الزناتي": إنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين في أثناء عمل لجان الثانوية العامة؛ للاطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين، مضيفًا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتواصل المستمر مع لجان الثانوية العامة من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، وحلها فورا.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

هذا، وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب، حيث تفتح ابوابها للطلاب من الثامنة صباحا لتبدأ الامتحانات في العاشرة، صباح اليوم الأحد.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب. 

ملايين الكمامات وآلاف أجهزة الكشف 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير نحو 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية. 

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان قال الوزير: سيدخل الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، وقد قامت الوزارة باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، وأضاف الوزير في فيديو بثه على صفحته الشخصية أنه يتقدم بالشكر لوزارة الداخلية والمحافظين ووزارة الصحة لأنهم تعاونوا مع وزارة التربية والتعليم في عمليات التعقيم. 

رسالة من الوزير 

وأضاف "شوقي"، أنه سيتم الكشف الحراري على الطلاب غدا ثم يحصلون على الكمامة ومطهر التعقيم، موضحا أن كل ذلك سيبدأ من الثامنة صباحًا، مشيرا إلى أنه سوف توجد لجان في الهواء الطلق وبينها مسافات حفاظا على التباعد، وقال الوزير في نهاية تصريحه الذي بثه فيديو على صفحته الرسمية للطلاب: "ركزوا في المذاكرة وانسوا السوشيال ميديا".
أتوبيسات نقابة المعلمين تنقل المراقبين والملاحظين للجان الثانوية العامة
أتوبيسات نقابة المعلمين تنقل المراقبين والملاحظين للجان الثانوية العامة
أتوبيسات نقابة المعلمين تنقل المراقبين والملاحظين للجان الثانوية العامة
أتوبيسات نقابة المعلمين تنقل المراقبين والملاحظين للجان الثانوية العامة

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