مدير "تعليم" الإسماعيلية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول، حيث اطمأن على سير العمل داخل المركز إلى جانب تسلم مسئولي توزيع الأسئلة الصناديق الخاصة بكل إدارة تعليمية.

وأشاد "خلف" بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، مؤكدا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل.

كما أشاد بالقائمين على مركز توزيع الأسئله والجهد المبذول من أجل الخروج بهذة الصورة المشرفة متمنيا التوفيق للجميع.

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا





وفي وقت آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.





وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.





رسائل قوية من السيسي





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





واستهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة





وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.



