حقيقة إصابة رئيس لجنة امتحانات ثانوية عامة في سوهاج بـ كورونا

‎قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة لم تتلق أي خبر عّن إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بفيروس كورونا صباح اليوم، ووضعه في مستشفى عزل.





‎وأضاف "حجازي"، أنه في هذه الفترة ستكثر الشائعات والبلبة، مناشدًا الجميع بالحصول على المعلومات الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط وعدم الاستماع للشائعات وتداولها حتى لا تتسبب في توتر التلاميذ.





‎وتداولت أنباء تفيد بأن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، سجلت اشتباه بإصابة رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة الإعدادية الجديدة بنات، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل الحالة المصابة وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة إلى مقر العزل بمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.



