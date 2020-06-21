عبر إنستجرام.. هالة صدقي تجسد شخصيتها في مسلسل "ليه لأ" (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجسدت هالة في الفيديو مشهدًا من أحداث مسلسلها "ليه لأ" وفشلها فى تربية أبنائها وما فعلوه  بها.


وعلقت هالة على الفيديو قائلة: "العيال جنونى .. يا عيني عليكي يا سوسو".

وحاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، كما علق أحد لجمهور على الفيديو قائلاً "دمك شربات يا سوسو" وكتب معجب آخر :"سلامتك من الجنان يا سوسو" وقال آخر:"انتى جميله جدا".


يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


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