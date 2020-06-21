محافظ الدقهلية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة فجرا (فيديو)

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الأحد، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد محمد أمين الباز المشتركة "الناصرية سابقا".





وجاء ذلك للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التى تم اتخاذها،لضمان وصول أوراق الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وكان في استقباله الدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالعملية التعليمية وبناء الإنسان.





وتابع "مختار" سير الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالتنسيق مع قوات الأمن المسئولة، بدءا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من توزيعها على اللجان الفرعية، مشيدا بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان الحيادية والشفافية، ووجه الشكر للقائمين على المنظومة التعليمية بالدقهلية.





وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان والحيادية للطلاب.





وأكد أن الحكومة ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تقوم بمجهودات متميزة فى توزيع وتسليم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية، وضمان وصولها فى مواعيدها المحددة فى سرية وأمان بالتعاون والتنسيق بين جهات متعددة، حتى تصل الورقة للطالب فى لجنته.





من ناحيته، أوضح مدير عام التعليم العام والمشرف على لجان الثانوية العامة بالمحافظة أن هناك 28 خط توزيع لأوراق الأسئلة لتصل إلى 156 لجنة على مستوى المحافظة تبدأ عملها من الساعة الخامسة والربع صباحا ويتم تأمينها تماما بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.



