ابن هشام سليم عن سارة حجازي: أنا زيها.. ومتحول جنسيا

نشر نور ابن الفنان هشام سليم، مقطع فيديو جديد عبر خاصية الأستوري بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ليدافع عن سارة حجازي التي انتحرت مؤخرًا.





وقال: "اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق.. فين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني ولا كان في حاجة ده ماكنش تصحيح، دا كان تحويل".





وأضاف: "فأنا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك".



