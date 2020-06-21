سرادق لاستقبال الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، إقامة سرادق لاستقبال الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

وأقامت لجان الامتحانات بإدارة نبروه التعليمية في محافظة الدقهلية سرادقات داخل لجان إمتحان الثانوية العامة لراحة الطلاب والطالبات قبل دخول اللجان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم عمل سرادق داخل كل اللجان وطيلة الامتحانات ومجهز بالمقاعد لراحة الطلاب والطالبات قبل دخول اللجان وفي أثناء إتمام الإجراءات الإحترازية لسلامتهم.

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا





وفي وقت آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.





وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.





رسائل قوية من السيسي





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





واستهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





كفاءة القوات المسلحة





وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.



