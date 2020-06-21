ناردين عبد السلام : شرف كبير لي مشاركتي في "فلانتينو".. ولفتت انتباهي هذه التعليقات على دوري في ''النهاية"







وأعربت في البداية عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام قائلة: "كنت سعيدة جدًا بهذه المشاركة، وكنت متحمسة جدًا للدور لأنه كان شرف كبير ليا مشاركتي في هذا العمل مع المخرج رامي إمام".



وكشفت عن أكثر شئ أزعجها قائلة: "للأسف لم أرى الزعيم عادل إمام، لأن مشاهدي لم تجمعني به ولكن بالطبع يكفي أنني عملت مع مخرج كبير مثل رامي إمام، لافتة إلى أن الدور كان عكس شخصيتيها الحقيقية تمامًا".



وأوضحت الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير قائلة: "واجهت العديد من المشكلات في اللوكيشن، وهو عدم مقدرتي أن أصيح في الطفل الصغير بقوة وكان صعب بالنسبة لي كثير خصوصًا أنه لدي بنت، ولكن رامي إمام قال لي يجب أن أفعل هذا لأن دوري قاسي".



وبالنسبة لردود أفعال الجمهور التي جاءتها عن مسلسل "فلانتينو" فأجابت معلقة: "ناس كثيرة أنزعجت من دوري، وجاءتني تعليقات عديدة ''انتي ازاي تعملي في الطفل كدة.. احنا مدايقين منك"، واجهت مشاكل كثير بعدها ولكن كان جميل جدًا ولم أنزعج نهائياً من التعليقات السلبية بل بالعكس عند مشاهدتي لهذه التعليقات أشعر انني قمت بالدور جيدًا".



أما عن حديثها عن مشاركتها في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، فأجابت قائلة: "كانت مفاجأة كبيرة مشاركتي في مسلسل النهاية، كنت سعيدة ومتحمسة جدًا، لأن يوسف الشريف أعماله جميعها تتحدث عن نفسها وحديثي عنها لا يكفيها، بالاضافة الى ان المخرج ياسر سامي من أكبر المخرجين المتواجدين في مصر ودائمًا يفعل كل جديد وابن ناس، وأسلوبه رائع مع الجميع من أصغر شخص لأكبرهم".



وتابعت: "تم ترشيحي للمسلسل عن طريق المنتج الفني محمد عبد القوي وله فضل كبير جدًا أن أجسد هذا الدور، وشجعني كثيرًا ودائماً يشجع الجميع وله فضل كبير لناس عديدة اترشحت بالمسلسل ليس أنا فقط".



وأضافت: "فريق العمل بأكمله كان أصدقاء رائعين، كما تحدثت عن كواليس عمل مسلسل ''النهاية'' قائلة: "كواليس العمل كانت حلوة جدًا وهادئة لا يوجد أي ضغوطات أو شئ سلبي، وكان بالنسبة لي أول بطولة صغيرة ليا ومشاركتي في مسلسل كبير مثله كان شئ كبير، وكل فريق الاخراج واللوكيشن كانوا متعاونين ويقدمون المساعدة طول الوقت، سهر الصايغ وناهد السباعي وكان معي الاستاذة لاشينة لاشين وياسمين علي وكنا الثلاثة ديو رائع بالمسلسل، وأتمنى العمل معهم مرة آخرى".



وكشفت عن أبرز تعليق لفت انتباهها حول دورها بمسلسل "النهاية" قائلة: "تعليق تسريحة الشعر لفتت انتباهي جدًا لأنها كانت مغيرة شكلي كثيرًا، وناس كثيرة تعرفني وعند مشاهدتها للمسلسل لم تستطيع التعرف عليا، يوجد تعليقات آخرى لأننا كنا نتحدث كثيرًا في المسلسل ورأيت بوست على صفحات كثيرة بصورة من مشهدنا وتعليق عليها هكذا "أن الثلاثة دول بيثبتوا أن الرغي هيفضل موجود حتى بعد قرون من الزمن"، وهذا كان عكس شخصيتي تمامًا أن أتحدث عن أحد وأكون نمامة".



وأضافت: "لحد الأن لم أجسد شخصيتي، ويمكن أكثر عمل قريب من شخصيتي هو مسلسل بخط الايد، مع المخرجة شيرين عادل والفنان الكبير العظيم الجميل أحمد رزق وهو اسكندراني مثلي وأحبه جدًا وكانت المرة الأولى التي أقابله فيها باللوكيشن، وهو على المستوى الشخصي شخصية محترمة وجميلة ربنا يوفقه دايما وهو ناجح لا يحتاج التحدث عنه".



واستكملت: "أحب الزمن الجميل كثيرًا فاتن حمامة، شادية، سعاد حسني ولكن لا يوجد مقارنة نهائياً بينهم وبين أي شخص متواجد حاليًا حتى أنا، ولكن أتمنى تجسيد شخصية من شخصياتهم أو أقوم بدور بنت بلد خصوصًا انني من اسكندرية وهم لديهم جزئية ولاد البلد، هتكون بعيدة عن شخصيتي أيضًا لأنني نعم بنت بلد ولكنني لا أريد تجسيدها فقط، وأشعر أن هذه الشخصيات تنال محبة الجميع وتكون طبيعية غير متصنعة".



واختتمت قائلة: "اكتشفت موهبتي منذ صغري ولعبي بالدباديب وأفعل عليهم دور معلمتي في الفصل وأذاكر لهم وأصيح فيهم، بالاضافة قيامي بشخصيات مختلفة ودخولي بالدور أمام المرآة، ودخلت "ميس تين ألكس"، وجائتني فرصة فيما بعد لكن كنت صغيرة وعائلتي تخوفت عليا، وشاركت بمسرح المدرسة والكلية وبعد تخرجي قررت أن أجتهد وخوضت في المجال".













أجرى 'الفجر الفني' حوارًا مع الفنانة الشابة ناردين عبد السلام، تحدثت خلاله عن مشاركتها في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، ومشاركتها في "النهاية" للفنان يوسف الشريف.