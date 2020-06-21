أوناجم ضحية آري بابل في الزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:30 ص
أوناجم
أوناجم
أمل الحلفاوي
 

يدرس مسئولو نادي الزمالك الإطاحة بجناح الفريق الأول لكرة القدم، المغربي محمد اوناجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعدما اقترب الزمالك من ضم الأنجولي آري بابل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس، صاحب الـ26 عاما خلال الفترة الصيفية المقبلة.

وكان تلقى أوناجم، عرضا مغريا من أحد الفرق السعودية، مؤخرا، بمبلغ 5 مليون يورو حسبما ذكرت تقارير صحفية، وهو ما قد يجعل الزمالك يفكر في تركه، بالإضافة إلى تعاقد الأبيض مع آري بابل الذي يشغل نفس مركزه.

ويضطر الزمالك إلى خروج لاعب من القائمة الأفريقية، من أجل ضم آري بابل، فضلا عن أن كارتيرون أوضح مسبقا أنه لا يرغب في استمرار اوناجم، لضم لاعبين جدد.

جدير بالذكر أن أوناجم صاحب الـ 28 عاما، خاض 22 مباراة في الموسم الحالي 2019-2020، وسجل 3اهداف، وصنع 4 آخرين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع محمد أوناجم في صيف 2019، قادما من نادي الوداد المغربي، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 650 ألف جنيه استرليني.

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