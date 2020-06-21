من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:26 ص
ريال مدريد وسوسيداد
ريال مدريد وسوسيداد
عبد القادر عرابي


تتجه أنظار عشاق نادي ريال مدريد الإسباني لملعب أنويتا مساء اليوم، لمتابعة مباراة النادي الملكي ضد نادي ريال سوسيداد، في ختام مواجهات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويسعى نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز بنقاط المباراة، وبلوغ نفس نقاط نادي برشلونة، والذي تعثر بالأمس ضد أشبيلية.

وفرط النادي الكتالوني في نقطتين ثمينتين بالأمس، عندما تعادل بدون أهداف، على ملعب رامون سانشسيز بيزخوان، في إطار نفس الجولة.


من سيتصدر الليجا عند تساوي ريال مدريد وبرشلونة ؟

ووفقاً لقواعد الإتحاد لإسباني لكرة القدم، المنظمة للدوري الإسباني، فإن الموجهات المباشرة بين الفريقين، هي التي تفصل بين قطبي الليجا، عند تساويهما في النقاط.

وسيعني ذلك، تصدر نادي ريال مدريد لجدول ترتيب البطولة، في حال فوزه على سوسيداد، ووصلوه لنفس عدد نقاط برشلونة.

وتعادل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الذهاب في كامب نو، قبل أن يفوز ريال مدريد في كلاسيكو العودة بملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين دون رد، وبالتالي تصبح المواجهات المبشرة في صالح ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، مقابل 62 نقطة لريال مدريد، يحتل بها المركز الثاني، وذلك من 29 مباراة.

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