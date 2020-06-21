محاولة أخيرة من الأهلي لحسم صفقة الموسم









يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان نادي صن داونز قد أعلن منذ فترة قطع الطريق على كل الفرق التي تريد ضم سيرينو وتجديد عقده لمدة 5 مواسم مع الفريق.





وعلى الرغم من تجديد عقده مع صن داونز ولكن طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر إدارة النادي بمحاولة الضغط لضم سيرينو في الصيف المقبل بأي شكل.





ويتواصل حاليا أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء مع سيرينو وعرض مبلغ ضخم عليه لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.



