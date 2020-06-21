الأهلي يحسم موقفه ويتمسك بكهربا





ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حسم موقف نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وهناك رفض كامل داخل جهاز كرة القدم في الأهلي لفكرة رحيل محمود كهربا عن صفوف الفريق مع التمسك بمنحه الفرصة كاملة في الفترة المقبلة.



