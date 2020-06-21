الأهلي يحسم موقفه ويتمسك بكهربا

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:59 ص
كهربا
كهربا
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حسم موقف نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك رفض كامل داخل جهاز كرة القدم في الأهلي لفكرة رحيل محمود كهربا عن صفوف الفريق مع التمسك بمنحه الفرصة كاملة في الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا قد عرض في الفترة الأخيرة على مسئولي الأهلي إمكانية إحضار عرض من الدوري السعودي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

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