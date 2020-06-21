موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:36 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي


يستضيف نادي برشلونة على ملعب الكامب نو نظيره نادي أتلتيك بيلباو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 و 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.

ويدخل نادي برشلونة المباراة وهو باحثا عن الفوز لاغير بعد أن تعثر في الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث تعادل سلبيا أمام نظيره نادي إشبيلية.

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