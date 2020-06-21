في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة فاروق فلوكس
الأحد 21/يونيو/2020 - 06:52 ص
روان هيثم
تحتفل اليوم الساحة الفنية بميلاد الفنان القدير فاروق فلوكس، الفنان الكوميدي الذي أمتع الجميع بفنه.
ومن خلال السطور التالية يرصد "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.
1- ولد في محافظة القاهرة يوم 21 يونيو عام 1940م.
2- تخرج من كلية الهندسة، ولكنه كان محب للتمثيل لذلك انضم الى فرقة الفنانين المتحدين.
3- قدم العديد من المسلسلات منهم مملكة يوسف المغربي، لما تامر ساب شوقية، ليالي الحلمية، ولاد السيدة، إمبراطورية مين، الدخول في الممنوع، الأب الروحي.
4- شارك في عدة أفلام منها الديكتاتور، صايع بحر، خالتي فرنسا، الراقصة وسياسي.
5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها عيطة عامل زيطة، الواد سيد الشغال، سيدتي الجميلة، خيل الحكومة.
6- أنبت موهبة آخرى ورثت منه الجانب الفني، وهو ابنه الفنان أحمد فلوكس.
ومن خلال السطور التالية يرصد "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.
1- ولد في محافظة القاهرة يوم 21 يونيو عام 1940م.
2- تخرج من كلية الهندسة، ولكنه كان محب للتمثيل لذلك انضم الى فرقة الفنانين المتحدين.
3- قدم العديد من المسلسلات منهم مملكة يوسف المغربي، لما تامر ساب شوقية، ليالي الحلمية، ولاد السيدة، إمبراطورية مين، الدخول في الممنوع، الأب الروحي.
4- شارك في عدة أفلام منها الديكتاتور، صايع بحر، خالتي فرنسا، الراقصة وسياسي.
5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها عيطة عامل زيطة، الواد سيد الشغال، سيدتي الجميلة، خيل الحكومة.
6- أنبت موهبة آخرى ورثت منه الجانب الفني، وهو ابنه الفنان أحمد فلوكس.