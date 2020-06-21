تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:33 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
علي ماهر حلمي


شهد هذا الأسبوع تطورات جديدة في صفقة إنتقال المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت عدة تقارير صحفية اسبانية وايطالية ذكرت اتفاق النادي الكتالوني مع المهاجم الدولي الأرجنتيني ووكلائه علي الشروط الشخصية للإنضمام لصفوف النادي الإسباني هذا الصيف ليتبقي فقط الإتفاق بين الناديين.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة أن كل من‏ إنتر ميلان و برشلونة ينفصلان عن المفاوضات هذا الأسبوع بسبب 20 مليون يورو في قضية لاوتارو مارتينيز حيث يطالب️ النادي الإيطالي بمبلغ قدره 85 مليون يورو وبرشلونة على استعداد لدفع مبلغ 65 مليون يورو بالإضافة إلى دمج أحد لاعبيه في هذه الصفقة.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي يمتلك شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو مع النادي الإيطالي.

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