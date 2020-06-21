تفاصيل عقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي

تمكن النادى الأهلى من الاتفاق مع اللاعب طاهر محمد طاهر، جناح فريق المقاولون العرب، على الانتقال للمارد الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبل وذالك لمدة 5 سنوات.













وخطط النادى الأهلى لإغراء جناح المقاولون بالحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل، كما يشمل عرض القلعة الحمراء حصول فريق المقاولون على 18 مليون جنيه، بجانب دخول لاعبين من المار الأحمر، وذالك على سبيل الإعارة.









وكان عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، فتح الباب أمام رحيل طاهر محمد طاهر عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبلة.







