تفاصيل عقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:31 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
غدير أحمد
تمكن النادى الأهلى من الاتفاق مع اللاعب طاهر محمد طاهر، جناح فريق المقاولون العرب، على الانتقال للمارد الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبل وذالك لمدة 5 سنوات.



وخطط النادى الأهلى لإغراء جناح المقاولون بالحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل، كما يشمل عرض القلعة الحمراء حصول فريق المقاولون على 18 مليون جنيه، بجانب  دخول لاعبين من المار الأحمر، وذالك على سبيل الإعارة.


وكان عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، فتح الباب أمام رحيل طاهر محمد طاهر عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبلة.


ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، جمعهم من 16 انتصار وتعادل وحيد ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في أي مباراة.

أخبار تهمك

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب تصريحاته.. نجم برشلونة يواجه عقوبة الإيقاف الطويل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ 33 دقيقة

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟