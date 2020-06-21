معلومات عن سليمان نجيب في ذكرى ميلاده

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:24 ص
سليمان نجيب
سليمان نجيب
روان هيثم

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سليمان نجيب، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية ونالت محبة جماهيرية.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد يوم 21 يونيو عام 1898م.

2- ينتمي لعائلة من الوسط الفني، فوالدة الأديب مصطفى نجيب، وخاله رئيس لوزارة مصر مسبقاً أحمد زيور باشا.

3- قدم العديد من الأفلام منها حبيبتي سوسو، الآنسة حنفي، مشغول بغيري، حضرة المحترم، ليلى بنت الفقراء، ورد الغرام، جنون الحب، القلب له واحد.

4- شارك في عدة أعمال مسرحية منها مسرحية "الغيرة" في عام 1948، وقام بتجسيد بها شخصية حسن بك.

5- عمل في عدة مسلسلات إذاعية وقام بتأليفها أيضًا منها آخر إنذار تمثيل، جمعية العزاب.

6- توفي يوم 18 يناير عام 1955 عن عمر يناهز الـ56 من عمره.


أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

من سيتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد؟

منذ 33 دقيقة

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب تصريحاته.. نجم برشلونة يواجه عقوبة الإيقاف الطويل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يوم

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 18 ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟