معلومات عن سليمان نجيب في ذكرى ميلاده





"الفجر الفني"









يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سليمان نجيب، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية ونالت محبة جماهيرية.ويرصدأبرز المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد يوم 21 يونيو عام 1898م.2- ينتمي لعائلة من الوسط الفني، فوالدة الأديب مصطفى نجيب، وخاله رئيس لوزارة مصر مسبقاً أحمد زيور باشا.3- قدم العديد من الأفلام منها حبيبتي سوسو، الآنسة حنفي، مشغول بغيري، حضرة المحترم، ليلى بنت الفقراء، ورد الغرام، جنون الحب، القلب له واحد.4- شارك في عدة أعمال مسرحية منها مسرحية "الغيرة" في عام 1948، وقام بتجسيد بها شخصية حسن بك.5- عمل في عدة مسلسلات إذاعية وقام بتأليفها أيضًا منها آخر إنذار تمثيل، جمعية العزاب.6- توفي يوم 18 يناير عام 1955 عن عمر يناهز الـ56 من عمره.