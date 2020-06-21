مفاجأة.. حارس الزمالك يرد على أنباء رحيله عن الفريق

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:02 ص
حراس الزمالك
حراس الزمالك
حسام مجدي


حسم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود موافقة من جنش على الرحيل عن صفوف الزمالك في الصيف المقبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ورفض جنش فكرة الرحيل عن صفوف الزمالك نهائيا في الميركاتو الصيفي المقبل وأكد أنه مستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده.

كما أكد جنش أنه مستعد لخوض المنافسة مع باقي حراس الفارس الأبيض في الفترة القادمة وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

ويملك نادي الزمالك حاليا في مركز حراسة المرمى كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي.

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