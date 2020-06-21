محمد الشناوي يتمسك بالأهلي ويرفض الاحتراف

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:50 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي خلاف


رفض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد ولو على سبيل الاحتراف الخارجي.

محمد الشناوي يرفض الرحيل عن الأهلي 

وقرر الشناوي، غلق ملف الرحيل عن جدران النادي الأهلي، والتمسك ببقائه خاصة بعدما تألق وبات الحارس الأول للمنتخب الوطني على مدار السنوات الماضية.

الأهلي يدرس تعديل عقد الشناوي

ومن المنتظر أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي، بتعديل عقد محمد الشناوي الحارس الدولي للفريق الأحمر ورفع قيمة راتبه بعد قرار بقاؤه وعدم وجود بدائل سوى علي لطفي ومصطفى شوبير، بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، تدرس عودة منافسات الدوري المصري الممتاز في منتصف يوليو المقبل.

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