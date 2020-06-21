نجم بايرن ليفركوزن يشعل الصراع بين قطبي مانشستر في الميركاتو الصيفي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:47 ص
بايرن ليفركوزن
بايرن ليفركوزن
علي خلاف


تخطط إدارتي مانشستر يونايتد والسيتي لتدعيم صفوف كل فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، من أجل المنافسة على لقب البيرميرليج ودوري أبطال أوروبا.

صراع قطبي مانشستر على ضم نجم بايرن ليفركوزن

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر سيتي دخل في محادثات مع ليون بايلي نجم باير ليفركوزن، كي يكون بديلًا لليروي ساني القريب من الرحيل عن السماوي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد أعلن أن ليروي ساني رفض تجديد عقده، وطلب الانتقال إلى فريق آخر في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بيب جوارديولا اتصل ببايلي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي في الصيف.

وأشارت إلى أن المان يونايتد بدأ المفاوضات مع بايلي أولًا كبديل أقل تكلفة لصفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليون بايلي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وقد تبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسترليني.

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