أندية الدوري المصري تتنافس على ضم أحمد الشيخ.. والأهلي يرد

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:45 ص
حسام مجدي


تلقى أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي نبأ سار بشأن مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بعد انتشار أنباء رحيله عن الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تلقى أحمد الشيخ العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من نادي بيراميدز والاسماعيلي ومصر المقاصة وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

ولكن رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل أحمد الشيخ نهائيا عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أن الشيخ يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق الأحمر ولا يمكن التفريط فيه حاليا على الرغم من عدم مشاركته مع النادي بشكل كبير.

وقد شارك أحمد الشيخ في 15 مباراة حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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