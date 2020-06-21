نجم ريال مدريد يدافع عن هازارد

حرص البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني على الدفاع عن زميله إيدين هازارد المنتقل لصفوف الفريق من تشيلسي الإنجليزي بدعوى أنه لم يقدم المستوى المأمول منه لدى زين الدين زيدان المدير الفني وجماهيره الفريق.

وقال مارسيلو لصحيفة ماركا الإسبانية: "أعتقد أن هازارد قام بعمل جيد لكن الإصابة التي لحقت به كانت في نفس الساق التي أصيب فيها من قبل وهو أمر صعب على أي لاعب لكنه سيعود أقوى.. إنه لاعب من الفئة الأعلى والسرعة التي يتميز بها تختلف عن الآخرين".

ورد مارسيلو أثير عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية لأنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي: "لا أريد الرحيل ولا أعتقد أن إدارة النادي ستتخلى عني في هذا الموسم يقولون إنني أريد الرحيل ليوفنتوس للعب مع كريستيانو رونالدو ولا أعرف من أين يأتون بهذا الكلام".