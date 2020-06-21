دي بروين يصدم بيب جوارديولا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:29 ص
دي بروين
دي بروين
الفجر الرياضي

وجه كيفن دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدم إلى مديره الفني بيب جوارديولا عندما ألمح إلى أنه سيرحل عن قلعة السيتي في حالة قيام الاتحاد الأوروبي "يويفا" بتنفيذ  عقوبة الاستبعاد عن دوري ابطال أوروبا في العامين المقبلين.

 

وقال دي بروين لصحيفة هيت لاتستي نيوز البلجيكية عبر تقنية الفيديو: "أنا أنتظر ما يحدث في هذه القضية لأن  النادي استأنف ضد هذا القرار وهم متأكدون بنسبة 100ً% بأنهم على صواب لكن دعونا نرى ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

 

وأضاف: "سيكون علينا الانتظار لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث فعندما يتم اتخاذ القرار سأنظر بالأمر لكن لا أستطيع الانتظار لعامين من دون خوض دوري أبطال أوروبا لأن هذا وقتاً طويلاً بالنسبة إلي وأستطيع التأقلم مع سنة واحدة".

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