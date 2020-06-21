أزمة في برشلونة بسبب تير شتيجن

برر الألماني تير شتيحن حارس مرمى برشلونة الإسباني سر تعثر مفاوضات التجديد مع إدارة ناديه رغم اقتراب فترة الانتقالات الصيفية والقرب من انتهاء عقده في عام 2022 في ظل ما يثار عن إمكانية رحيله.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن تير شتيجن الذي سينتهى عقده مع برشلونة في عام 2022 تحدث من خلال بث مباشر على انستجرام عن أن انتشار وباء فيروس كورونا كان السبب الأول والأخير في توقف مفاوضات التجديد داخل قلعة كامب نو.

وقال شتيجن: "أجرينا بالفعل المحادثات الأولى ولكن كما قلت بالفعل أوقفناها لأن هناك أشياء أكثر أهمية الآن لكن ما أود أن أقوله إنني سعيد للغاية هنا في البارسا، والوضع الرياضي جيد، أيضاً الفريق يعمل بشكل جيد ولا يمكنني أن أطل أكثر من ذلك".