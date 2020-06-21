برشلونة يصدم يوفنتوس

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:46 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
الفجر الرياضي

رفض نادي برشلونة الإسباني فكرة بيع أحد نجومه لنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدًا لضمه مع بداية الموسم الكروي الجديد خاصة مع توقف هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن إدارة يوفنتوس استفسرت عن خوان ميراندا نجم فريق برشلونة المعار إلى شالكة الألماني لبحث إمكانية ضمه لصفوف السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأوضحت الصحيفة أن رد برشلونة كان الرفض الصريح لأن خوان ميراندا ضمن خطط كيكي سيتين المدير الفني للفريق في الوسم المقبل وقد لا يكمل إعارته مع شالكة بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق الألماني.

 

هالاند يتعلم من كريستيانو رونالدو

 

كشف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني عن مثله الأعلى في الملاعب العالمية وحقيقة مشاجرته مع نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مباراة الفريقين معًا في دوري أبطال أوروبا المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

 

وقال هالاند لصحيفة "ماركا" الإسبانية: لم أدخل في مشاجرة مع لاعبي باريس سان جيرمان فلقد ساعدوني كثيرًا على التأمل في العالم، وأظهروا للجميع أن التأمل شيء مهم لذا أنا ممتن لأنهم ساعدوني في ذلك الأمر".

وأضاف هالاند: "كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى في الملاعب فهو قبل كل مباراة يظهر وكأنه يريد أن يقول هذا يومي الذي سأسجل فيه لذلك انظروا إلى الروح العالية التي يلعب بها لذلك أحاول التعلم منه باستمرار والتأقلم على ما يحدث في بوروسيا دورتموند".

 

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