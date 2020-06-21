تعليق من بشرى على تجسيد محمد رمضان للراحل أحمد زكي

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بتجسيد الفنان محمد رمضان، السيرة الذاتية الخاصة بالراحل أحمد زكي قائلة: "محمد رمضان لديه موهبة كبيرة ويستحق تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي".

وتابعت بشرى خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "المساء مع قصواء" قائلة: "محمد رمضان يحب أحمد زكي كثيرًا ولذلك سيجسد الدور ببراعة".

يذكر أن بشرى قد خاضت سباق دراما رمضان 2020، بمشاركتها في مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي من بطولتها وقامت بتجسيد دور دلال.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، مؤمن نور، محمد تامر، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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