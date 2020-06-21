عاجل.. مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:11 ص
مارسيلو
مارسيلو
الفجر الرياضي

كشفت البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني عن مصيره بعدما أثير عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية لأنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم لصالح فيرلاند ميندي الوافد من ليون الفرنسي.

 

وأكد مارسيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لا يريد الرحيل عن ريال مدريد ولا يعتقد أن إدارة النادي ستتخلى عنه في هذا الموسم لذلك سيكون كل تركيزه على استعادة مستواه في هذه الفترة بعد استئناف الليجا".

 

وقال مارسيلو عن عرض يوفنتوس الإيطالي ساخرًا: "قبل عامين وقعت معهم بالفعل وقمت بارتداء قميص الفريق، لأنني لم أستطع العيش بدون كريستيانو رونالدو.. الناس يخترعون الكثير من الأشياء التي لا أساس لها من الصحة".

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