الإتفاق السعودي يطلب مد إعارة نجم النادي الأهلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:02 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
غدير أحمد



أوضح أحمد يحيى وكيل اللاعبين و المتمم لصفقة إعارة المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، عن رغبة الإتفاق السعودي في مد إعارة  المهاجم، حتى نهاية الموسم الحالي.



وكشف يحيى:"رغبة فريق الإتفاق السعودي في استمرار إعارة المهاجم المغربي حتى إتمام منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم، وطلب ذلك من النادي الأهلي".



وأكمل:"أبرز النادي الأهلي عن ترحيب لهذا الأمر، وخاصة وأن النشاط الرياضي في مصر يمر بنفس الفترة تقريبًا حتى مطلع سبتمبر القادم".



وشدد:" عن نية فريق الإتفاق باستمرار الاعب، وقام الفريق بتسديد القسط الأخير من قيمة الإعارة والمقدر بنحو 100 ألف دولار، ويتعامل الفريق باحترافية كبيرة كما الوضع قائم في الأهلي المصري".



وتنتهي إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو مع الاتفاق السعودي بنهاية شهر يونيو القادم.

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