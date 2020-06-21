الإتفاق السعودي يطلب مد إعارة نجم النادي الأهلي













أوضح أحمد يحيى وكيل اللاعبين و المتمم لصفقة إعارة المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، عن رغبة الإتفاق السعودي في مد إعارة المهاجم، حتى نهاية الموسم الحالي.













وكشف يحيى:"رغبة فريق الإتفاق السعودي في استمرار إعارة المهاجم المغربي حتى إتمام منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم، وطلب ذلك من النادي الأهلي".













وأكمل:"أبرز النادي الأهلي عن ترحيب لهذا الأمر، وخاصة وأن النشاط الرياضي في مصر يمر بنفس الفترة تقريبًا حتى مطلع سبتمبر القادم".













وشدد:" عن نية فريق الإتفاق باستمرار الاعب، وقام الفريق بتسديد القسط الأخير من قيمة الإعارة والمقدر بنحو 100 ألف دولار، ويتعامل الفريق باحترافية كبيرة كما الوضع قائم في الأهلي المصري".











