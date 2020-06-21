نيمار:"حققنا تأهل تاريخي..و متحمس لدوري الأبطال "

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الفترة التي قضاها في منزله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد النجم البرازيلي في تصريحات للموقع الرسمي، أن فترة العزل كانت فترة غير تقليدية، لكن الهدف الرئيسي أن تظل آمنًا، وتحافظ على استقرار فكرك وجسدك.





وأضاف: "أنا مستعد ومتحمس للعودة، بالطبع نفكر كثيرًا في دوري الأبطال، ولدينا مجموعة قوية من اللاعبين وحققنا تأهلًا تاريخيًا بسبب القوة والتفاني".





وتابع: "أفتقد الأجواء وكل ما يتعلق بالمباريات. لا يمكنني الانتظار لدخول الملعب مرة أخرى، وإذا أراد الله سأصنع التاريخ".



