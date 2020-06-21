محامي شقيق هيثم زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وائل الإبراشي بتهمة التطاول على موكله

تقدم بلال عبد الغني محامي شقيق الفنان الراحل هيثم زكي، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي وائل الإبراشي لاتهامه بالتعدي عليه بالكلمات الخارجة.







يذكر أن الإعلامي وائل الابراشي يقوم بتقديم برنامج "التاسعة مساءً" في التليفزيون المصري عبر القناة الأولى المصرية. كما اتهم من جانبه الإبراشي، بأنه يصرح بأشياء لم يفعلها كالتحكم في ثروة الراحل أحمد زكي.

وبحسب أنباء صحفية كشف بلال عبد الغني، أن وائل الابراشي، يحاول توجيه عدة اتهامات ضده لا أساس لها من الصحة.