محامي شقيق هيثم زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وائل الإبراشي بتهمة التطاول على موكله
الأحد 21/يونيو/2020 - 03:59 ص
روان هيثم
تقدم بلال عبد الغني محامي شقيق الفنان الراحل هيثم زكي، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي وائل الإبراشي لاتهامه بالتعدي عليه بالكلمات الخارجة.
وبحسب أنباء صحفية كشف بلال عبد الغني، أن وائل الابراشي، يحاول توجيه عدة اتهامات ضده لا أساس لها من الصحة.
كما اتهم من جانبه الإبراشي، بأنه يصرح بأشياء لم يفعلها كالتحكم في ثروة الراحل أحمد زكي.
يذكر أن الإعلامي وائل الابراشي يقوم بتقديم برنامج "التاسعة مساءً" في التليفزيون المصري عبر القناة الأولى المصرية.
يذكر أن الإعلامي وائل الابراشي يقوم بتقديم برنامج "التاسعة مساءً" في التليفزيون المصري عبر القناة الأولى المصرية.